Mettere in __= offrire come premio d una gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in __= offrire come premio d una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosita : Mettere in __= offrire come premio d una gara

Durante una gara motonautica nelle acque del lago di windermere e il cui ricordo ispirò a d'annunzio la «coppa dell'oltranza» oltreché considerare come sacro...

Il palio di siena è una competizione fra le contrade di siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. la "carriera", come viene tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con mettere; offrire; come; premio; gara; mettere sotto sequestro; Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore; Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici; mettere ... al mondo; Commettere sbagli; Mettere in : offrire come premio; Mettere in _ : offrire come premio di una gara; offrire bevande alla divinità gustare in poesia; Fa soffrire i crocieristi; Fa soffrire il passeggero della nave; Gli insetti come i grilli e le cavallette; Un opera come ; come una preghiera che rabbonisce; Disciplina sportiva definita, in inglese, come free climbing; Un format come Domenica in; Prendere un premio ; Contratto a premio diretto in Borsa; premio cinematografico; Edward Clyde, premio Nobel per leconomia nel 2004; Il Salvatore poeta che fu premio Nobel; Il de Triomphe popolare gara ippica francese; La gara podistica che supera di poco i 20 chilometri; gara automobilistica di regolarità; Una gara con gli sci; Una gara aperta a tutti; Cerca nelle Definizioni