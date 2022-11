Un materiale resistente al fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un materiale resistente al fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMIANTO

Significato/Curiosita : Un materiale resistente al fuoco

(presenta un aumento di volume del 0,3-1,5%, quindi trascurabile in edilizia); permette di ottenere superfici fini e lisce; è resistente al fuoco, termoisolante...

Fibre di amianto antofillite (immagine sem) l'amianto o asbesto è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

