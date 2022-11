Locale con i tapis roulant - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale con i tapis roulant. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALESTRA

Significato/Curiosita : Locale con i tapis roulant

Sedime del tracciato dismesso per trasformarlo in strada di accesso con tapis-roulant e scale mobili. kymi, dal 25 aprile 1983 marche, dal 2001, per l'emergenza...

Interno di una palestra moderna. la palestra è un luogo attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra. nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

