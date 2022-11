Il John regista di 1997: Fuga da New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il John regista di 1997: Fuga da New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARPENTER

Significato/Curiosita : Il john regista di 1997: fuga da new york

1997: fuga da new york (escape from new york) è un film d'azione-fantascienza del 1981 diretto da john carpenter, con kurt russell, lee van cleef, ernest...

John howard carpenter (carthage, 16 gennaio 1948) è un regista, sceneggiatore, compositore, musicista, attore, produttore cinematografico e montatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con john; regista; 1997; fuga; york; Il john che ha diretto The Blues Brothers; john , noto scrittore; john Wellborn, architetto statunitense; john ny, il protagonista del film Arrivederci professore; john del quartetto dei Beatles; Wim regista tedesco; Il regista statunitense del film Il giocatore; L Howard regista ; Arthur regista ; Il regista de Il dottor Zivago; Ha vinto il Giro d Italia nel 1997 ; Dario, premio Nobel per la letteratura nel 1997 ; Premier labourista britannico dal 1997 al 2007; Noto album dei Radiohead del 1997 : OK __; Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997 ; La storica fuga di Maometto dalla Mecca; Una breve visita... e un opera di Bach: __ e fuga ; Quella genovese è detta fuga ssa; Una fase prima della centrifuga ; Don che diresse il film fuga da Alcatraz; Se ne corre una famosa a New york ; Nostro... a New york ; Uno a New york ; L aria... di Boston e di New york ; Sigla di New york ; Cerca nelle Definizioni