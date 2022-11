Un gruppo di ossa della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di ossa della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPO

Significato/Curiosita : Un gruppo di ossa della mano

ossa dette ossa accessorie del piede. lo scheletro del piede può inoltre essere suddiviso, analogamente a quanto avviene per lo scheletro della mano,...

Cercando altri significati, vedi carpo (disambigua). le ossa della mano, in evidenza (lettere a-h) le ossa del carpo il carpo è la parte dello scheletro dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con gruppo; ossa; della; mano; I Pink gruppo rock; gruppo montuoso della Val Camonica; Un gruppo di aeroplani; Un gruppo di fragorosi strumenti musicali; A-_, telefilm Anni 80 con un gruppo di veterani; Lo indossa il judoka; Gigantesca, colossa le; Indossa re gli abiti; Mossa che trae in inganno; Montare l ossa tura d una struttura o d una macchina; L inizio della sfortuna; Gruppo montuoso della Val Camonica; I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico; La capitale della Virginia; La Lega calcio della Serie c; Si fa portando la mano destra sulla fronte; Formano lo Stato Maggiore; Un asta di mano vra; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano ; Portafortuna umano ; Cerca nelle Definizioni