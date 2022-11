Gran confusione generale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gran confusione generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARASMA

Significato/Curiosita : Gran confusione generale

Regni precedenti, ad esempio giacomo vii/ii. per evitare confusioni, gli storici in generale si riferiscono quindi a tutti i monarchi fino al 1707 come...

Bambini affetti da kwashiorkor con quella di piccoli affetti da marasma infantile. il marasma infantile è l'altra grave malattia dovuta alla malnutrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

