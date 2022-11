Gli insetti come i grilli e le cavallette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insetti come i grilli e le cavallette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORTOTTERI

Significato/Curiosita : Gli insetti come i grilli e le cavallette

Anche come catididi, cavallette verdi, cavallette dalle corna lunghe o grilli dei cespugli, e sono imparentate più strettamente con i grilli che con le locuste...

Di dizionario «ortotteri» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ortotteri wikispecies contiene informazioni su ortotteri (en) orthoptera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

