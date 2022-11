I freni che ci trattengono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I freni che ci trattengono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INIBITORI

Significato/Curiosita : I freni che ci trattengono

In tela o in maglia metallica, questi ultimi più robusti, in pratica trattengono le impurità sulla loro superficie. filtri di profondità: vengono realizzati...

Captopril, il prototipo di tutti gli ace inibitori. gli ace-inibitori sono farmaci che trovano impiego specialmente nella terapia dell'ipertensione arteriosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con freni; trattengono; __ Risi: diresse Diario di una schizofreni ca; Esagitate, senza freni ; Un materiale per i freni ; Grave sindrome schizofreni ca; I pattini dei freni ; Barriere che trattengono il pubblico; Le sub che trattengono il fiato; Filamenti che trattengono il tuorlo al centro dell uovo; Intrattengono nei villaggi vacanze; Se non si trattengono volano via; Cerca nelle Definizioni