Lo era la Pinta di Colombo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CARAVELLA

Significato/Curiosita : Lo era la pinta di colombo

Voce principale: cristoforo colombo. i quattro viaggi di cristoforo colombo nella storia moderna, i viaggi di cristoforo colombo rappresentano i fondamentali...

Santa maría. in realtà, quest'ultima era una nau e non una caravella. l'etimo italiano "caravella" deriva dall'originale portoghese caravela mutuato dall'arabo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

È dipinta sul fondale; Decorazione dipinta sulla tela del palcoscenico; Variopinta ; La dea dipinta in una conchiglia da Botticelli; Quella di Atene è stata dipinta da Raffaello; Peter Falk, il _ colombo ; Ha per capitale colombo ; Una nave come quelle usate da colombo ; Le tre navi utilizzate da colombo ; La località della Spagna da cui salpò colombo ;