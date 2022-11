L Elisabetta che è stata una velina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Elisabetta che è stata una velina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANALIS

Significato/Curiosita : L elisabetta che e stata una velina

Presenziare come valletta ai telegatti e realizzare uno spot per i cioccolatini m&m's, viene scelta come velina bruna per striscia la notizia fino all'8...

– "canalis" rimanda qui. se stai cercando la moglie morganatica di vittorio amedeo ii di savoia, vedi anna canalis di cumiana. elisabetta canalis (sassari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con elisabetta; stata; velina; La elisabetta showgirl che ha condotto Made in sud; Città di nascita di elisabetta Canalis; Maria I regina di Scozia e cugina di elisabetta I; Serie tv sulla vita della regina elisabetta II; La fece decapitare elisabetta I; Una grande macchina con testata scavatrice; È stata sostituita nel 2012 dall Imu; La svedese Lisa Fonssagrives sarebbe stata la prima, negli Anni 30-50; La banconota che è stata rimpiazzata dalle monete da 50 cent; Gruppo di obbligazioni stata li senza cedola; Maddalena __, velina in coppia con la Canalis; Melissa ex-velina ; Melissa _, ex velina ; Elisabetta __, ex velina ; La Maddalena ex velina di Striscia la notizia;