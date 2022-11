Distrutto dalla fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distrutto dalla fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SFATTO

Significato/Curiosita : Distrutto dalla fatica

Che stenta a credere alle spiegazioni di quel ragazzino sporco e distrutto dalla fatica, finché non accetta di contattare il comando militare e vede accorrere...

Scuri, collari aperti, farsetti sbottonati e generalmente un atteggiamento sfatto. l'epoca compresa tra il 1620 ed il 1650 circa è un periodo di transizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

