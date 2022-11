Si dice quando si fissa una scadenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice quando si fissa una scadenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TRA

Significato/Curiosita : Si dice quando si fissa una scadenza

Umanistiche in altri licei. nel 2015 ottenne, con regolare concorso, una cattedra fissa di psicologia, ma fu spinto nuovamente alla rinuncia e al licenziamento...

tra – abbreviazione della costellazione del triangolo australe tra – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di taramajima (giappone) tra – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con dice; quando; fissa; scadenza; Lo dice chi non e d accordo; Si dice accorgendosi di un errore; Celebre brano dell Orfeo ed Euridice di Gluck; Si dice di lavoro eseguito con la massima precisione; È definito alto quando viene commesso ai danni della patria; quando cade non fa nessun rumore; quando ... ai limiti; L innocenza... quando disarma; Una cifra non ancora fissa ta; Esagerate fissa zioni; Un fissa tore per capelli; Stringhe per chiudere o fissa re; Si fissa per la scadenza ; Proposta a scadenza che può preludere a una guerra; Quota in scadenza ; Sugo di lunga scadenza : __ di pomodoro; Cerca nelle Definizioni