È detta il Continente Bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detta il Continente Bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTARTIDE

Significato/Curiosita : E detta il continente bianco

(disambigua). l'oceania (anche continente nuovissimo) è il continente della terra che ha come parte continentale l'australia e che comprende la maggior parte...

antartide. il vero volto del settimo continente - scritto da john may, 1988, giorgio mondadori editore. museo nazionale dell'antartide, antartide: la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con detta; continente; bianco; Pianta velenosa detta anche pan di serpe; Nel tennis, cosi è detta una battuta di servizio imprendibile; Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta ; La stella dell Orsa Maggiore detta Il cavaliere; Il Vespucci che diede il nome a un continente ; Parte per il continente ; Il continente scoperto più di recente; Del continente a sud dello stretto di Gibilterra; Si veste tutta di bianco ma non e una tennista old style; Mammiferi dal musetto bianco e nero; Il _ bianco : David Bowie; Il vino bianco passito del Veneto detto anche Pasquale;