Il computer... sulle ginocchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer... sulle ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTATILE

Significato/Curiosita : Il computer... sulle ginocchia

Utenti finali. computer portatile o notebook: computer trasportabili che possono entrare in una valigetta o essere appoggiati sulle ginocchia (laptop). nella...

portatile – una tipologia di personal computer portatile – una tipologia di telefono mobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con computer; sulle; ginocchia; Un tasto del computer vicino a Canc; Un archivio su computer ; Una faccina di chi scrive al computer ; Un documento sul computer ; Si installa per proteggere il computer ; Si spruzza sulle viti; È sulle ginocchia del commensale; Il matematico di cui è noto il teorema sulle parallele; La tavola con cui si scende sulle piste innevate; La tavola sulle onde; È sulle ginocchia del commensale; Inginocchia toio da camera; Strumento che si suona tenendolo fra le ginocchia ; La cabina con l inginocchia toio; Gambe : ginocchia = braccia : x; Cerca nelle Definizioni