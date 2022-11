Comporta limitazione di movimento a certi indiziati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comporta limitazione di movimento a certi indiziati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : LIBERTÀ VIGILATA

Significato/Curiosita : Comporta limitazione di movimento a certi indiziati

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi libertà vigilata (film). la libertà vigilata è una misura di sicurezza contemplata dall'art. 228 del codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con comporta; limitazione; movimento; certi; indiziati; Lo è il comporta mento dello sleale; comporta mento, contegno; comporta rsi in modo integerrimo: dare il buon __; Così è il comporta mento da prendere a modello; Inappuntabili nel comporta mento; limitazione a un espansione; La fine di una limitazione ; Assenza di movimento ; Un brusco movimento ; Il movimento pittorico di cui Bruno Munari fu uno dei fondatori; Un Santo tra i fondatori del movimento patarino; movimento ucraino contro il sessismo e le discriminazioni sociali; _ 9000: certi fica prodotti; È nei in certi casi; Distanti... come certi parenti; Sono nucleari quelle di certi missili; L estetica di certi prodotti; Individuo finito nella lista degli indiziati ; Li subiscono gli indiziati di reato; Precedono gli arresti degli indiziati ; Cerca nelle Definizioni