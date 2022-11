Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ETON

Significato/Curiosita : Citta dell inghilterra celebre per il suo collegio

(disambigua). southampton (hantonne in normanno) è una città della contea dell'hampshire, in inghilterra, nella regione del sud est del regno unito. è situata...

609444°w51.491667; -0.609444 la cappella dell'eton college l'eton college è una scuola superiore privata situata a eton, nel berkshire. è considerata la più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con città; dell; inghilterra; celebre; collegio; I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico; Popolosa città californiana; Grande città sulla Loira; La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc; Costringe i tifosi a lasciare la loro città ; Deterioramento dell e merci; I nativi dell a città veneta con il Teatro Olimpico; La capitale dell a Virginia; Danno nome a una dell e principali chiese di Venezia; La formazione vegetale tipica dell e regioni calde a clima secco; Fu re d inghilterra nel XII secolo; Anna, seconda moglie di Enrico VIII d inghilterra ; È in inghilterra ; Negli Stati Uniti soccer. in inghilterra _; Il pomodoro in inghilterra ; celebre brano dell Orfeo ed Euridice di Gluck; È celebre quello di Delfi; Fece erigere un celebre mausoleo; celebre film con James Dean; celebre film di Stanley Kubrick; Amministra un collegio ; collegio che vigila sulla gestione di una S.p.A; I vecchi... d un collegio ; collegio inglese; La camerata del collegio ; Cerca nelle Definizioni