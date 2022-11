Si dà a ciò che si vuole mettere in mostra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà a ciò che si vuole mettere in mostra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISALTO

Significato/Curiosita : Si da a cio che si vuole mettere in mostra

Dimostrare ciò, guardalavecchia dà vita a finti incidenti ai danni dell'ispettore. la sua strategia, però, si rivelerà controproducente, in quanto rossi si mostrerà...

Se stai cercando l'omonimo elemento architettonico, vedi risalto (fortificazione). risalto è una mostra internazionale d'arte contemporanea che si svolge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

