La ciambella glassata degli Statunitensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ciambella glassata degli Statunitensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DONUT

Significato/Curiosita : La ciambella glassata degli statunitensi

Solito fritti per intero da un impasto di farina, tipicamente o a forma di ciambella o senza buco, e spesso ripieni. si possono usare anche altri tipi di pastella...

Doughnut nella vetrina di una caffetteria doughnut un doughnut o donut (entrambi: /'dont/ o /'dont/; vedi differenze di ortografia tra l'inglese britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con ciambella; glassata; degli; statunitensi; Biscotto salato a ciambella del Meridione; Dolce, simile al babà, a forma di ciambella ; ciambella piccante; Biscotto a ciambella del Meridione tarallo; Una... ciambella provvidenziale; Il più piccolo degli archi in orchestra; Il suggestivo mutamento di colore degli alberi in autunno... con voce inglese; Un veicolo degli alieni; Quello degli USA con la Sun Valley; Gli aneliti degli innamorati; Lo storico piano degli aiuti statunitensi all Europa; Joel ed Ethan, famosi cineasti statunitensi ; Le truppe statunitensi da sbarco; Nome di sonde spaziali statunitensi ; Molti statunitensi lo mangiano come spuntino; Cerca nelle Definizioni