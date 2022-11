Lo è la bottiglia piena fino all orlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la bottiglia piena fino all orlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIEMPITA

Appartiene alla cucina tex-mex e consiste in una tortilla di farina di grano riempita con carne di bovino, pollo o maiale, che è poi chiusa ottenendo una forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

Altre definizioni con bottiglia; piena; fino; orlo; È basso sulla bottiglia ; Una bottiglia da viaggio; La bottiglia dei ciclisti; bottiglia adatta ai vini frizzanti; La tipica bottiglia allungata per vini bianchi; La teca... piena di vino; Da questi si sorveglia il fiume in piena ; piena di alberi; In piena rete; piena di collera; Può sostituire fino ; Fu papa fino al 268; Roberto, presidente della Lombardia fino al 2013; Sta in piedi fino a notte fonda; Il delfino rosa dell Amazzonia; Margine, orlo ; Pieni fino all orlo ; Può averla l orlo della moneta metallica; Un uovo con l albume rappreso e il tuorlo liquido; Riempita sino all orlo ;