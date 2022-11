Un assistente sull aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un assistente sull aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOSTESS

Significato/Curiosita : Un assistente sull aereo

Di o su assistente di volo wikizionario contiene il lemma di dizionario «hostess» wikimedia commons contiene immagini o altri file su assistente di volo...

Disambiguazione – "hostess" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi hostess (disambigua). l'assistente di volo, o membro dell'equipaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

L assistente di Archimede pitagorico; Era l assistente del presentatore; Un assistente durante la lavorazione di un film; assistente familiare per persone non autonome; Un assistente in volo; Si fa portando la mano destra sull a fronte; Vigila sull a salute di tutto il mondo; L articolo sull a scala; Si spruzza sull e viti; Grande città sull a Loira; La consegna chi prende l aereo ; Un aereo a reazione; Guida l aereo senza intervento umano; Un apparecchio come l aereo ; Guidare un aereo ;