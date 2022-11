Se si addormenta, formicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si addormenta, formicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GAMBA

Significato/Curiosita : Se si addormenta, formicola

Addormentato può essere considerato come una neuropatia temporanea; l'arto si “addormenta” per la pressione esercitata sul nervo che lo controlla. la pressione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gamba (disambigua). la gamba è la regione anatomica del corpo umano rappresentata dal segmento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

