Un unghia adunca - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ARTIGLIO

Dedurre dai grandi occhi rotondi sistemati frontalmente. è dotato di unghie adunche e molto robuste, ma è piuttosto lento nella deambulaziuone. il suo nutrimento...

Significati, vedi artiglio (disambigua). disambiguazione – "artigli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi artigli (disambigua). gatto...

Altre definizioni con unghia; adunca; In mezzo all unghia ; Segni di unghia te; Una unghia che ghermisce; L unghia ... finta; Come l unghia del gatto; Un attrezzo rurale con la lama adunca ; Cerca nelle Definizioni