Trave di sostegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trave di sostegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PUTRELLA

Significato/Curiosita : Trave di sostegno

A sella sostegno e trazione sono assicurati da una serie di ruote generalmente dotate di pneumatici che agiscono sopra e ai lati della trave, rispettivamente...

All'anima stessa. travi ipe sono utilizzate ad esempio come nervature (dette putrelle) dei solai in acciaio. proprio per la loro forma allungata gli ipe non... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con trave; sostegno; L attrave rsa il Giordano; Effettuare un trave rsone; Comunica con Senna e Reno attrave rso il canale della Marna; Si riempie di extrave rgine; Faceva profezie attrave rso le viscere dell animale sacrificato; Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla; Un punto di sostegno ; sostegno ancorato alla muratura; sostegno per spartiti; Azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; Cerca nelle Definizioni