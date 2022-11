Restii, recalcitranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restii, recalcitranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

). le brigate di udarniki furono usate per costringere i contadini recalcitranti a unirsi alle fattorie collettive e per rimuovere coloro che erano stati...

Volente o nolente è un singolo del cantautore italiano luciano ligabue, pubblicato il 20 novembre 2020 come secondo estratto dal tredicesimo album in...