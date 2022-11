Fu re d Inghilterra nel XII secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re d Inghilterra nel XII secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : RICCARDO CUOR DI LEONE

Significato/Curiosita : Fu re d inghilterra nel xii secolo

Edoardo iii d'inghilterra (in inglese edward iii of england; castello di windsor, 13 novembre 1312 – richmond, 21 giugno 1377) fu re d'inghilterra e signore...

Disambiguazione – "riccardo cuor di leone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi riccardo cuor di leone (disambigua). riccardo i d'inghilterra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con inghilterra; secolo; Anna, seconda moglie di Enrico VIII d inghilterra ; È in inghilterra ; Negli Stati Uniti soccer. in inghilterra _; Il pomodoro in inghilterra ; Difende i cieli d inghilterra ; Relativa al secolo di Casanova; L eroina del XVI secolo di un poemetto in siciliano; Gerard, noto veggente olandese del secolo scorso; Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa Croce in Gerusalemme nel XII secolo ; Uno storico milanese vissuto tra XII e XIII secolo ; Cerca nelle Definizioni