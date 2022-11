Si dice di lavoro eseguito con la massima precisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di lavoro eseguito con la massima precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CENTIMETRATO

Significato/Curiosita : Si dice di lavoro eseguito con la massima precisione

Rammento con precisione la composizione della delegazione italiana. credo nitti o tittoni al posto di sonnino e orlando (…). chissà se fra le carte di s. ecc...

Infatti già con fotografie 30 x 40 cm. gli studenti usavano la riga centimetrata per rilevare le coordinate dai fotogrammi; particolarmente nel rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

