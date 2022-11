È definito alto quando viene commesso ai danni della patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È definito alto quando viene commesso ai danni della patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRADIMENTO

Significato/Curiosita : E definito alto quando viene commesso ai danni della patria

Altre definizioni con definito; alto; quando; viene; commesso; danni; della; patria; Il Claude, matematico americano, definito il padre della teoria dell informazione; L attore definito mattatore; Lo zar che fu definito il Terribile; Così è definito un culto rurale precristiano; Così è definito l erede di un importante famiglia; Alimento ad alto contenuto proteico ricavato dal glutine; Una perla dell alto Adige; È azzardato farvi un salto; Con l asta si fa più alto; Uno alto e magro; quando cade non fa nessun rumore; quando... ai limiti; L innocenza... quando disarma; Lo giocano i tennisti quando il set è sul punteggio di sei pari; Esce quando ti tagli; viene solitamente chiamata campagna; Così viene chiamato il letto nuziale; La direzione da cui proviene il grecale; L uccelletto che viene attirato dallo... specchietto; La vasca nella quale viene dissetato il bestiame; Un compito del commesso; Ci lavora un commesso; Nel momento in cui il reato viene commesso; La coscienza di chi ha commesso un errore; Disonore e disprezzo in cui incorre chi ha commesso una vergognosa azione; Altri danni ai Beni; Si valuta quella dei danni; Quella dei Pazzi fu ai danni dei Medici; Causa danni al computer; Il valore dei danni; La Keys della musica; La capitale governativa della Bolivia; La fine della bugia; Un accessorio della bicicletta; Prima della scorsa notte; Città greca, patria di Talete; Un abitante della patria di Alessandro Magno; La patria della giovane attivista Greta Thunberg; Non vive in patria; Il patria rca sull Arca;