Prepararsi all esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepararsi all esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUDIARE

Significato/Curiosita : Prepararsi all esame

dall'esame di coscienza. l'articolo 1454 del catechismo della chiesa cattolica recita: «è bene prepararsi a ricevere questo sacramento con un esame di...

Altre definizioni con prepararsi; esame; prepararsi per una gara; prepararsi alla battaglia; Per sostenerli bisogna prepararsi bene; prepararsi per esami, interrogazioni, compiti..; prepararsi a combattere; L esame che segue lo scritto; esame per stabilire il numero di globuli nel sangue; esame , esperimento; Risultato di esame ; Non pronto per sostenere l esame ;