Impediscono di parcheggiare sui marciapiedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impediscono di parcheggiare sui marciapiedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : DISSUASORI DI SOSTA

Significato/Curiosita : Impediscono di parcheggiare sui marciapiedi

Particolarmente per incanalare il traffico, si utilizzano dissuasori in plastica riempibili d'acqua. i dissuasori mobili sono apparati posti sotto il livello stradale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

Altre definizioni con impediscono; parcheggiare; marciapiedi; impediscono l accesso dalle finestre lasciate aperte; impediscono di mordere; impediscono di segnare; L insieme dei dispositivi che impediscono l oscillazione delle gabbie nei pozzi delle miniere; impediscono ai fiumi di straripare; Movimento che si fa con un auto per parcheggiare ; La marcia per parcheggiare ; Dove c è quello di sosta non si può parcheggiare ; Luogo coperto in cui parcheggiare aeroplani ing; Un passo dove non si può parcheggiare ; I marciapiedi coperti; A Bologna coprono i marciapiedi ; I marciapiedi coperti di Bologna; Collega due marciapiedi in stazione; Targa commemorativa fissata nei marciapiedi ; Cerca nelle Definizioni