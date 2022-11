Disciplina sportiva definita, in inglese, come free climbing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disciplina sportiva definita, in inglese, come free climbing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ARRAMPICATA LIBERA

Significato/Curiosita : Disciplina sportiva definita, in inglese, come free climbing

Vedi arrampicata (disambigua). l'arrampicata (in inglese, climbing) è uno sport che può essere definito come la salita di un ostacolo, sia esso una parete...

Metodi di salita. indoor - arrampicata in palestre attrezzate con pannelli artificiali chiamate rocciodromi. per arrampicata libera (o free climbing) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

