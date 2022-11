Come una preghiera che rabbonisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una preghiera che rabbonisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISARMANTE

Per suoni e struttura narrativa, trovando il testo di una «semplicità disarmante»; marzi termina la recensione confrontando il brano con il singolo supermodel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

