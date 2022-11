British Thermal Unit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: British Thermal Unit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BTU

Significato/Curiosita : British thermal unit

Il british thermal unit (btu o btu) è un'unità di misura dell'energia, usata negli stati uniti e nel regno unito (dove è generalmente usata nei sistemi...

Unit – unità di misura dell'energia btu – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di bintulu (malaysia) btu – codice iso 639-3 della lingua batu... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

