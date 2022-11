Tornare in possesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornare in possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIAVERE

Significato/Curiosita : Tornare in possesso

Ebrei, che riuscì infine a tornare in possesso del dipinto solo in seguito ad una procedura legale, raccontata nel film woman in gold. dopo essere stata...

A bordo di tre mini appositamente modificate. steve tenterà invano di riavere il suo oro, ma sarà portato via dalla mafia ucraina, con cui aveva un conto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con tornare; possesso; Come il fenomeno che non può... tornare indietro; Aspetta con ansia di tornare libero; tornare a dimorare; Ritornare a galla; Quella di tornare è un brano di Carmen Consoli; La presa di possesso di una carica; Trasforma l amore in possesso ; Che hanno appena preso possesso di una carica; Avere in possesso ; Prendere possesso di un posto; Cerca nelle Definizioni