Nomi formati dalle lettere iniziali di più parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nomi formati dalle lettere iniziali di più parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMI

Significato/Curiosita : Nomi formati dalle lettere iniziali di piu parole

Nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o più lettere delle singole parole o...

dall'acronimo verbi e articoli. spesso gli acronimi sono sigle pronunciabili, come fiat o onu (pronunciate "fìat", "ònu"), ma non tutti gli acronimi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

