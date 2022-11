Uno scontro che vide la disfatta di Napoleone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scontro che vide la disfatta di Napoleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : BATTAGLIA DELLA BARESINA

Significato/Curiosita : Uno scontro che vide la disfatta di napoleone

Affluente di destra del dnepr, tra la grande armata di napoleone e l'esercito dell'impero russo tra il 26 e il 29 novembre 1812, durante la campagna di russia...

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

Altre definizioni con scontro; vide; disfatta; napoleone; In senso figurato, uno scontro diretto; Lo scontro in cui Farinata degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260; Indole scontro sa e ribelle; scontro si dal cuore d oro; Maleducato, scontro so; Un sito web per condivide re vide o; Ha un tratto evide nte; Non manca nei filmini delle vide ocamere; Divide re fra più persone; Principio di evide nza; Una sconfitta militare oggi sinonimo di disfatta ; Il fiume che vide la disfatta di Napoleone I; Il sultano che subì la disfatta di Lepanto; Contenta, soddisfatta ; Soddisfatta , gratificata; La sconfitta che costò il trono a napoleone III; Un grande avversario inglese di napoleone ; Avversario inglese di napoleone ; La sconfitta che decretò la fine di napoleone ; L isola che fu il primo esilio di napoleone ; Cerca nelle Definizioni