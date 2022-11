A volte il loro smaltimento è un problema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte il loro smaltimento è un problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIFIUTI

Significato/Curiosita : A volte il loro smaltimento e un problema

Trattamento (smaltimento o riciclaggio) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti...

rifiuti contenuti in un cassonetto nel 2004 i rifiuti sono materiali di scarto di svariate attività umane. esempi tipici ne sono i rifiuti solidi urbani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con volte; loro; smaltimento; problema; Bartali e Coppi lo vinsero entrambi due volte ; A volte imbarazza l acquirente; Le giravolte del ballerino; Erbivoro che mastica più volte per digerire; Le giravolte di un fiume; Costringe i tifosi a lasciare la loro città; Il doloro so percorso di Gesù; Studia le società umane e il loro rapporto con le piante; Standing _ = caloro so applauso; Vienna è la loro capitale; Un impianto di smaltimento rifiuti; Si paga quella sullo smaltimento dei rifiuti; Atteggiamento di chi non prende posizione su un determinato problema ; Il suo monossido è un problema ambientale; Definire i punti essenziali di un problema ; problema , fastidio; La fine di un problema ;