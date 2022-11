Si versano a gocce negli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versano a gocce negli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLLIRI

Significato/Curiosita : Si versano a gocce negli occhi

Qualche genere di meccanismo e seguendo le istruzioni tradotte, versano delle gocce d'acqua all'interno del sarcofago riportando così alla vita fantaman...

Della preparazione. se i colliri sono formulati senza antimicrobico, vengono forniti in contenitori a dose unica. i colliri costituiti da una soluzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

