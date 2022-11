Uno squarcio che può mandare a fondo la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno squarcio che può mandare a fondo la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FALLA

Significato/Curiosita : Uno squarcio che puo mandare a fondo la nave

Fuga attraverso quello squarcio, ma walton la avverte che finché daly possiede i loro dna può creare infinite copie. durante la successiva sessione di...

falla (filippine) – centro abitato delle filippine falla (svezia) – centro abitato della svezia fallà – colline della calabria monte falla – montagna dell'antartide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con squarcio; mandare; fondo; nave; squarcio nella carena; Uno squarcio nella carena; Lo squarcio ... chiesto da chi vuole un passaggio!; Comandare , guidare; mandare giù; Il Fabio comico e cantante di Andiamo a comandare ; mandare fuori vapori; Il tasto per mandare indietro il film; In fondo ... all autobus; Posti in fondo ; fondo di magazzino; Dulcis in fondo ; Il fondo che tutela l arte e l ambiente italiani; Il battesimo di una nave ; Comanda la nave ; L agrume che può essere tarocco, moro o nave l; Un antica e veloce nave ; Una nave come quelle usate da Colombo; Cerca nelle Definizioni