Una pietra simile all agata - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Una pietra simile all agata

Significati, vedi sant'agata (disambigua). sant'agata (catania, 229/235 – catania, 5 febbraio 251) è stata, secondo la tradizione cattolica, una giovane cristiana...

onice con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

