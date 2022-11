Si trascorre per lo più al chiuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trascorre per lo più al chiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INVERNO

Significato/Curiosita : Si trascorre per lo piu al chiuso

Infermiera, renato fiacchini trascorre l'infanzia in via ripetta e l'adolescenza nel quartiere della montagnola a roma. l'evento più rilevante del primo periodo...

Livello meteorologico, è definito "inverno" il periodo che intercorre dal 1º dicembre al 28 febbraio o al 29 febbraio. inverno, dipinto di giuseppe arcimboldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con trascorre; chiuso; trascorre tra sett. e nov; trascorre tra sett e nov; trascorre re piacevolmente il proprio tempo; Si trascorre in libertà; Si trascorre in anticamera; Ambiente teatrale chiuso su tre lati; Mare chiuso su cui si affacciano Russia e Iran; Lo è un fiore ormai schiuso ; Il seme che si è schiuso ; Locale chiuso in cui ci si allena;