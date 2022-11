Un tessuto per fodere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto per fodere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosita : Un tessuto per fodere

Altri significati, vedi fodera (disambigua). la fodera è un rivestimento in tessuto applicato sia all'interno, per esempio di un capo di abbigliamento,...

Tessuto di raso il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura...

