Sono preziosi per chi li conta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono preziosi per chi li conta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINUTI

Significato/Curiosita : Sono preziosi per chi li conta

Enrico preziosi (avellino, 18 febbraio 1948) è un imprenditore e dirigente sportivo italiano, fondatore e maggior azionista del gruppo giochi preziosi. ex...

vedi minuto (disambigua). il minuto primo o semplicemente minuto (dal latino minutum, "particella") è un'unità di misura del tempo. un minuto è composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con sono; preziosi; conta; O sono regine o sono operaie; Così sono i tipi che non si capiscono bene; Lo sono le pesche ricche di succo; Lo sono le cose che ti appartengono; sono odiati dal popolo; Fabbricò preziosi ssimi violini; Creano preziosi ; Lavorano metalli preziosi ; Lavora preziosi ; preziosi nel cofanetto; Abbandonati dal conta dino; Da soli non conta no; La sveglia del conta dino; Sconta to... come pena; Si conta no a soopa; Cerca nelle Definizioni