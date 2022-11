Le soffrono i dannati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le soffrono i dannati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PENE

Significato/Curiosita : Le soffrono i dannati

Genere le figure tipiche delle religioni del mediterraneo. l'inferno è un luogo dominato dalle fiamme e dalle tenebre, da cui i dannati possono vedere i santi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pene (disambigua). il pene è l'organo copulatorio maschile tipico dei mammiferi ma presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con soffrono; dannati; soffrono le pene del purgatorio; soffrono perché una ghiandola non funziona bene; soffrono d acido urico; Il continente di cui molti soffrono il male; Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza; Condannati come Gesù Cristo; Condannati da Dio; Si stringeva al collo dei condannati alla berlina; Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione; Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte; Cerca nelle Definizioni