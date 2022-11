Un recipiente per il latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente per il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRICCO

Significato/Curiosita : Un recipiente per il latte

il deterioramento. la preparazione di latte di cocco può essere eseguita in modo artigianale: è sufficiente portare a bollore acqua in un recipiente metallico...

Se stai cercando la frazione di belveglio, vedi bricco (belveglio). il bricco lady washington. il bricco (in inglese brig, in francese brick) è una piccola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con recipiente; latte; Così è un grosso recipiente ; recipiente per l uva; recipiente di ceramica dell antica Grecia; Piccolo recipiente che va sul fuoco; Togliere liquido da un recipiente ; Si ottiene dalla coagulazione del latte ; Una è la Via latte a; Il caffellatte ... al bar; Vitellini di latte ; Coagulante del latte ; Cerca nelle Definizioni