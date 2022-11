Poliedro con dieci facce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poliedro con dieci facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Poliedro con dieci facce

Un poliedro (o solido) di keplero-poinsot è un poliedro regolare non convesso, in cui tutte le facce sono formate da identici poligoni regolari (includendo...

Latino è deci. in geometria un decagono è un poligono con 10 lati, un decaedro è un solido a dieci facce piane. nella cronologia una decade è un periodo...