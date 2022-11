Peter Falk, il _ Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peter Falk, il _ Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TENENTE

Significato/Curiosita : Peter falk, il _ colombo

peter falk nel ruolo del tenente colombo nella serie televisiva colombo (1973) firma di peter falk peter michael falk (new york, 16 settembre 1927 – beverly...

Disambiguazione – se stai cercando la voce araldica, vedi tenente (araldica). il tenente (in alcuni paesi, primo tenente) è il secondo grado degli ufficiali inferiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

La storia con protagonisti Bastian e falk or; _ falk , tenente Colombo; Il nome di falk ; Le isole falk land contese da argentini e inglesi; __ falk : il tenente Colombo; Ha per capitale colombo ; Una nave come quelle usate da colombo ; Le tre navi utilizzate da colombo ; La località della Spagna da cui salpò colombo ; La scoprì colombo ;