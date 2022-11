Lo è il passo montano da cui non si transita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il passo montano da cui non si transita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INNEVATO

Significato/Curiosita : Lo e il passo montano da cui non si transita

passo montano raggiunto da una strada carrozzabile asfaltata aperta al traffico privato che unisca i due versanti del passo stesso e che quindi non sia...

Centri abitati, al combattimento e movimento in alta montagna, sia ambiente innevato che ambiente estivo, alla capacità di operare su roccia e su sci, alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con passo; montano; transita; Il passo alle sorgenti dell Adige; Con Jean-Louis Trintignant nel film Il sorpasso ; Il passo italo-svizzero presso Chiavenna; Dino, il regista de Il Sorpasso ; Quelle di gomma fanno il passo felpato; Fiore montano dell Amaro Sibilla; Lo è il passo montano dal quale non si transita; Rovinoso fenomeno montano ; Arma di cui Aldo montano è stato un campione; Aldo montano ne è stato un campione; Vi transita da Liegi la corsa ciclistica belga; Lo è il passo montano dal quale non si transita ; Galleria transita bile; Attraversata, coperta, transita ta; Cerca nelle Definizioni