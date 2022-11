Passaggio estremamente angusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio estremamente angusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERTUGIO

Significato/Curiosita : Passaggio estremamente angusto

Corazzate del x corpo tentarono ugualmente di avanzare attraverso i passaggi estremamente angusti aperti dalla fanteria nella cintura fortificata dell'asse, ma...

Le anime dei suicidi, che, in questo modo, provano dolore e hanno dei pertugi attraverso i quali lamentarsi. nell'orlando furioso (canto xxxiii) ludovico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

