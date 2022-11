Parte superiore della poppa del vascello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte superiore della poppa del vascello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASSERO

Significato/Curiosita : Parte superiore della poppa del vascello

Sopra, aveva lo scopo di evitare l'attacco al solo punto debole del vascello: la poppa. senza la protezione delle paratie trasversali un colpo di cannone...

cassero – in architettura, la parte elevata di una fortificazione (ad esempio di un castello o di una cinta di mura) cassero – nella nautica, struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

