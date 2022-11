La parte asciutta d un corso d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte asciutta d un corso d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRETO

Significato/Curiosita : La parte asciutta d un corso d acqua

Altri significati, vedi fiumi (disambigua). l'arno a firenze un fiume è un corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie terrestre (o in alcuni casi...

Sua economia nel suo periodo più fiorente. il santuario sorge presso il greto del fosso terminara, confine tra le diocesi di foligno e di spoleto, a circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

